إعمار غزة.. مصر تواصل اتصالاتها دعما للأشقاء الفلسطينيين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومن ذلك إعادة إعمار غزة، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة خلال مشاركته في قمة ثلاثية بباريس لإعادة إعمار قطاع غزة والذي كان يتعرض الأيام الماضية لعدوان إسرائيلي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام.

إعمار غزة.. أرقام من الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي

وكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، أن العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات وذلك وسط الحديث عن إعمار غزة.

وأضاف العسلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، منوها إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج الكثير من الوقت.

ووعد وزير الاقتصاد الفلسطيني بتقديم كل المساعدات الممكنة للقطاع، ولكل المحافظات المتضررة، لافتا إلى أن تعليمات القيادة الفلسطينية تؤكد على «تقديم كل ما يخفف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع».

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت أن الخسائر المادية الأولية في غزة بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفا و700 إلى مدارس تابعة للوكالة.

كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.

العراق يشيد بجهود مصر في وقف إطلاق النار

وتواصلت رسائل الإشادة العربية بدور مصر في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف ضربات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى هدنة، وقال المتحدّث باسمِ وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصَحّاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالاً بنظيره المصري سامح شكري، وأشاد بجهود جمهورية مصر العربيّة في التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار بفلسطين.