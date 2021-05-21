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مطوري القاهرة: قادرون على إنجاز مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة

البستاني: مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

كتب:

أيمن حمزة
01:13 ص | الجمعة 21 مايو 2021
تقديم الدعم بكافة السبل سواء بالمشاركة أو طرح الرؤية الاستشارية

تقديم الدعم بكافة السبل سواء بالمشاركة أو طرح الرؤية الاستشارية

قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إعمار غزة، مثال وطني وقومي يحتذى به، مؤكدا أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي

وأكد البستاني، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة كبيرة من عملية الإعمار، ستقع على عاتق قطاع المقاولات المصري، وشركات مواد البناء، وشركات حكومية كبرى، تمتلك خبرات كبيرة خارج القطر المصري، مطالبا بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، لتنفيذ مبادرة الرئيس على أكمل وجه.

وأوضح أن القطاع العقاري المصري، بما يملكه من خبرة كبيرة، قادر على إعادة إعمار غزة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية كافية، وبأسعار تنافسية، لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر.

مستعدون لتقديم الدعم بكل السبل سواء بالمشاركة أو طرح الرؤية الاستشارية 

وأعرب عن استعداد جمعية مطوري القاهرة، عن المشاركة في المبادرة، وتقديم الدعم بكل السبل، سواء بالمشاركة أو طرح الرؤية الاستشارية.

وأكد البستاني، أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، دائما خلف القيادة السياسية في كل قراراتها، وتوجهاتها، التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، والعربي، ومساندة الأشقاء العرب، وخاصة الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة، وتلك الظروف العصيبة.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن تقديم مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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