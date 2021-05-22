بينهم سيدتان.. المؤبد لـ4 قتلوا «سعوديا» لسرقته في السيدة زينب 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن سعودي الجنسية لسرقته، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وتغريم المتهم الأول 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 1560 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين هم «س. ش»، عامل، و«م .ا»، منجد، و«ز . ع»، وشهرتها «دهب»، 19 سنة، طالبة بمعهد 6 أكتوبر للتمريض، و«ش . ا»، 31 سنة، ربة منزل.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين جميعًا بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على القتل، ومن ثم توجهوا إلى حيث يقطن المجني عليه، وما إن وصلوا حتى دخلت المتهمتان الثالثة والرابعة إلى مسكنه بحجة قضاء وقت معه، ثم سهلت الأخيرة دخول المتهمين الأول والثاني إلى مسكنه، وما إن ظفروا به حتي قام الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى، وقام الأول بخنقه مستخدمًا قطعة قماش «إيشارب وقميص»، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن هذه الجناية ارتبطت بجنحة أخرى، حيث أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات، وكان ذلك من داخل مسكنه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني أحرز سلاحًا أبيضًا، وقطعة قماشية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.