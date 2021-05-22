ما هو مرض الفطر الأسود؟..يتسبب في إتلاف العين والأنف قبل الوصول للدماغ

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية عن عدة معلومات قد تجيب عن تساؤل يبحث عنه كثيرون مفاده « ما هو مرض الفطر الأسود؟ »، والذي أصيب به عدة آلاف من مرضى كورونا في الهند وتعد من التبعات القاتلة لفيروس كورونا، وأكدت تلك المراكز أن داء الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ما هو مرض الفطر الأسود؟

واستكمالا للإجابة عن سؤال ما هو مرض الفطر الأسود؟ فإنه بحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عالمية نقلا عن تلك المراكز فيصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ)، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

معدل الوفيات بالعدوى

ويتواصل الحديث عن موضوع ما هو مرض الفطر الأسود؟ إذ يجب اكتشاف العدوى مبكراً لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، و يُضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ، إذ يبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

ويشمل موضوع ما هو مرض الفطر الأسود؟ تفاصيل أخرى إذ أنه بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضاً للموت في غضون أيام، ولكن المرض ليس معدياً.

وتتعامل الهند عادةً مع بضع عشرات من حالات الإصابة بالفطر الأسود سنوياً، وبشكل عام، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

وبخصوص علاقة الفطر الأسود بالإصابة بفيروس كورونا فأنه لدى الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

لذلك كان الأطباء يصفون المنشطات "ستيرويد" لتقليل الاستجابة المناعية، لكن كلاهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه، كما كشفت التقارير أن مرضى السكري الذين لديهم مستوى مرتفع من السكر في مجرى الدم، هم أكثر عرضة للإصابة بـ"الفطر الأسود" ويشار إلى أن دولة الهند لديها معدلات عالية من مرض السكري.

أعراض الفطر الأسود

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة الهندية أن مرض "الفطر الأسود" يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، ثم بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ.

وبحسب بيان وزارة الصحة الهندية، فإن «الفطر الأسود» يؤدي إلى الآتي:

1- أسوداد أو تغير في لون الأنف.

2- عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

3- يصاحبه ألم في الصدر، وكذلك صعوبات في التنفس وسعال في الدم.

أدوية الفطر الأسود

كما أشارت التقارير إلى أن هناك نقص حاد في دواء «أمفوتريسين ب» وهو العلاج الرئيسي المضاد لـ «الفطر الأسود» لعلاج العدوى، وتسعى الحكومة وشركات الأدوية لزيادة إنتاجه في الهند التي أطلِق عليها ذات مرة اسم «صيدلية العالم».

وبحسب الدراسات فإن "الفطر الأسود" مرض موجود منذ 1885، وقال الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي القلب في مستشفى براش كاندي، في مومباي، في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمركية، إن "الفطر الأسود" يضر الدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، كما ينتج عنه موت الأنسجة، التي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، وهذا سبب تسميته بالفطر الأسود.