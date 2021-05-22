معلومات جديدة عن الفطر الأسود: أدوية الستيرويد سبب عدوى مرضى كورونا

شغل مرض الفطر الأسود، أو مايعرف بـ«العفن الأسود»، الرأي العام في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد كشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم، إصابته به قبل وفاته، رغم أن المرض الذي تعرفه البشرية بحسب عدد من الدراسات الطبية والمواقع العالمية منذ عام 1885م، إلا أنه زاد الحديث عنه بعد تنامي إصابات فيروس كورونا المستجد في الهند، وإصابة العديد من مرضى كورونا بمرض الفطر الأسود المميت.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما أثير حول مرض الفطر الأسود، حسبما ورد في العديد من الدراسات الطبية العالمية وماتناقلته وسائل الإعلام العالمية من قبل الأطباء والمتخصصين.

1- عدوى نادرة تسمى فطر الغشاء المخاطي أو «الفطر الأسود»، أو «العفن الأسود».

2- يعالج عن طريق دواء «أمفوتيريسين بي»، وهو حقنة وريدية مضادة للفطريات تعطى يوميا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع للمرضى الذين شُخصت حالة إصابتهم بالفطر الأسود. ويوجد نوعان من الأدوية المتاحة: «أمفوتيريسين بي ديوكسيكولات» و«ليبوسومال أمفوتيريسين».

3- شهدت الهند ارتفاع في حالات الإصابة بالفطر الأسود مع زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد.

4- العدوى يمكن أن تحدث عن طريق استخدام مركبات الستيرويد «المنشطات»، وهي مركبات عضوية تستخدم كعلاج لإنقاذ حياة مرضى كورونا الذين تكون إصابتهم شديدة وخطيرة، حيث تقلل تلك المنشطات من المناعة وترفع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وغير المصابين بمرض كورونا.

5- تم العثور على الفطر العفني في التربة والنباتات والسماد والفواكه المتحللة.

6- يُعتقد أن ضعف المناعة يمكن أن يؤدي إلى حالات الإصابة بالعفن الأسود.

7- يؤثر المرض على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

8- في حالة التأخر في علاج المرض قد يؤدي الأمر إلى إزالة العين والفك العلوي جراحيا لمنع العدوى من الوصول إلى المخ.

9- يؤدي الفطر الأسود إلى وفاة أكثر من 50% من المصابين به في غضون أيام، وفي بعض الحالات، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

10- ترتفع معدلات الوفيات في حالة التأخر في التشخيص لأكثر من 5 أيام وقلة كرات الدم البيضاء.

11- عادة ما يصيب الفطر الأسود مَن يعانون مِن ضعف في جهاز المناعة، ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.