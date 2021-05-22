محمد نور يطرح أغنية «ليه وانت جاي» ويدعم موهبة شابة في الشعر

طرح الفنان محمد نور أغنية جديدة بعنوان «ليه وانت جاي» من كلمات الشاعرة سجدة أمير، والتي وصف تجربة التعاون معها بأنها بمثابة دعم لموهبتها الثرية.

محمد نور يكشف سبب تعاونه مع الشاعرة الشابة سجدة أمير

وأعرب الفنان محمد نور، في تصريحات صحفية، عن سعادته بالتعاون مع الشاعرة الشابة سجدة أمير، والتي قدم معها أغنية جديدة بعنوان «ليه وانت جاي» من ألحانه، ومن توزيع كريم أسامة، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر الفنان محمد نور أغنية «ليه وانت جاي» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: «من فترة اتعرفت على شاعرة موهوبة جدًا اسمها سجدة أمير، ولقيت كل المساندة والتشجيع من والدها وأسرتها، ودي حاجة لازم تكون موجودة في كل عيلة تشجيع المواهب اللي عندها».

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وأضاف محمد نور: «والدها المحترم طلب مني إني ألحن وأغني الأغنية عشان تكون خطوة في تشجيع سجدة، ورحبت جدًا بالفكرة، وعملت الأغنية».

ووجه الفنان محمد نور رسالة للشاعرة الشابة سجدة أمير، قائلًا: «جميل جدًا كلامك يا سجدة، تقدروا تسمعوها علي يوتيوب، بشجعك جدًا يا سجدة، وبشجع أي عيلة تساعد في تنمية موهبة أولادها، لو في رياضة أو فن أو غنا أو تمثيل أو شعر».

كان الفنان محمد نور، قد دعم أيضًا الطفل أدهم في أولى أغنياته المصورة بعنوان «زهقان يا كورونا»، التي طرحت عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» في العيد.

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان محمد نور، وتوزيع زوم، وإيقاعات إسلام ساسو، ومن إخراج المخرج التونسي طيب قاسم، وتم تصوير الأغنية بالكامل في دولة البحرين.