ضبط 2462 قضية تموينية في الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط ٢٤٦٢ قضايا تموينية متنوعة خلال شهر إبريل بإجمالي مضبوطات حوالي ٣١٧ طن وذلك في إطار الحملات التي تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشأت التجارية والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصآ علي صحة وسلامة المواطنين .

وأشار المحافظ أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .وكشف تقرير، تلقاه "محافظ الجيزة " من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال شهر إبريل والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهي كالآتي :-

ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٤١ قضيبة متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٠٠ طن عبارة عن " سمن شورتنج وسكر وبلح الشام وصابون ومنظفات بالليمون وإريال وكلوركس وأرز وعدس وورق عنب وملح طعام وجبنة لحوم وبلح وعجوة وزيتون مخلل وشطة مطحونة غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

كما تضمن التقرير عن ضبط ٧٨٦ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، بإجمالي عشرة أطنان تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء علي دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص.

كما تم ضبط ٤٥٥ قضية في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الإسعار وبيع إسطونات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٣٢ قضية بإجمالي ٧ أطنان إلي جانب ضبط ١١١٦ قضية في مجال المحلات العامة و٣٢ قضية في مجال البدال التمويني .