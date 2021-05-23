الكنائس الأرثوذكسية المغلقة تقرر عودة القداسات بشروط احترازية في يونيو

قررت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي أغلقت أبوابها في 4 محافظات خلال الفترة الماضية، فتح أبوابها من جديد وعودة صلوات القداسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في أول يونيو، بشروط احترازية للوقاية من الوباء الذي أصاب وأودى بحياة العديد من الكهنة والأقباط.

ومن المقرر أن تعاود إيبارشية شبرا الشمالية بالقاهرة، عودة القداسات إلى كنائسها بعد تعليقها خلال الفترة الماضية، بناء على قرار الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس.

كما ستعاود كنائس ايبارشية شبرا الجنوبية، التي أغلقت أيضا فتح أبوابها وهي: «كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة طوسون، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة بمنطقة عياد بك لشبرا، كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا».

وكذلك ستعاود كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكنيسة العذراء مريم بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، وكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بزهراء مصر القديمة، وكنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف، فتح أبوابها مرة أخرى.

وفي محافظة الإسكندرية، تقرر عودة جميع الصلوات بكنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر، وكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل، وكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة.

وفي محافظة الغربية، قرر الأنبا كاراس، أسقف المحلة، عودة جميع الخدمات والأنشطة الكنسية والقداسات بكنائس المحلة الكبرى، أول يونيو مع استقرار الوضع الصحي، وهو نفس الأمر الذي قرره الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، في محافظة الدقهلية.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، جميع كنائس الطائفة في مصر بالسعي للحصول على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ونشرت رئاسة الطائفة الإنجيلية ارشادات حول لقاح كورونا، مطالبة كنائسها بالاستمرار في تشجيع الناس على الحصول على اللقاح، وتطبيق بعض الإجراءات التي قد تساعد في ذلك.