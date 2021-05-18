بشرى سارة للأقباط.. عودة صلاة القداسات بكنائس وأديرة الفيوم بحضور شعبي

بعد إغلاق الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم، في الأعياد والقداسات الماضية، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر الأنبا إبرام أسقف الفيوم ورئيس أديرتها، قراراً بإعادة إقامة بالصلوات بحضور شعبي بدءاً من الجمعة المُقبل 21 مايو في جميع كنائس الإيبارشية، والأديرة، يومين في الأسبوع فقط، بواقع قداس واحد في اليوم، بحضور لا يزيد عن 100 شخص وبحضور عدد محدود من الشمامسة لا يتجاوز الـ 10 أشخاص وبحجز مسبق، وذلك بعد تقييم الوضع الصحي الحالي بالفيوم، ووفقًا للبيانات الرسمية المتعلقة بالعدوى بفيروس كورونا.

إقامة صلاة القداسات بأعداد محدودة

قرر الأنبا إبرام إقامة صلاة القداسات بحضور شعبي في جميع كنائس الإيبارشية بما في ذلك دير القديس الأنبا أبرآم بالعزب يومي الأحد والجمعة فقط من كل أسبوع بواقع قداس واحد في اليوم، على أن يتراوح عدد الحاضرين من 50 فردا إلى 100 فرد كحد أقصى حسب سعة كل كنيسة، على ألا يتجاوز عدد الشمامسة الحاضرين 10 أشخاص، وتبدأ الصلاة يوم الأحد في التاسعة صباحاً وتنتهي السابعة مساء، بينما تبدأ يوم الجمعة في التاسعة والنصف صباحاً وتنتهي في السابعة والنصف مساء.

حضور القداسات بحجز مسبق

وشدد الأنبا إبرام على تطبيق نظام الحجز المُسبق تليفونياً للحضور سواء من المُصلين أو الشمامسة بدون استثناء، على أن يتم الحجز من مساء اليوم الثلاثاء من السادسة وحتى الثامنة مساء.

الخطوبات والأكاليل

أشار أسقف الفيوم، إلى أنّه سيتم إقامة الخطوبات والأكاليل بأعداد لا تتجاوز 25 فرداً، ويصليها أب كاهن وشماس واحد.

صلوات الجنازات وتذكارات الأربعين والسنوية

ويُجرى أداء صلوات الجنازات بحضور لا يتجاوز 25 فرداً ويصليها أب كاهن وشمّاس واحد، بينما تتم الجنازات لحالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا بمنطقة المدافن، فيما لا يتجاوز أعداد الحضور في تذكارات الأربعين والسنوية الـ 10 أفراد فقط، على أن يتم الحجز تليفونياً مُسبقاً، مُطالبين بعدم توجيه الدعوات بالحضور بأي وسيلة من الوسائل منعاً لإحراج خدّام النظام، ولإتاحة فرصة حضور آخرين للقداس.

سرى المعمودية والميرون

وأعلن الأنبا إبرام، أنّ صلوات طقس سرى المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية ستكون بالحجز المسبق تليفونياً وبحضور 4 أفراد فقط من أسرة المعمد.

تعليق الزيارات الفردية والجماعية للأديرة

وأصدر الأنبا إبرام قراراً باستمرار تعليق الزيارات الفردية والجماعية للأديرة وهي الأنبا إبرام بالعزب، والأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان.

كما قرر أسقف الفيوم، استمرار تعليق الاجتماعات والخدمات والأنشطة الكنسية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، واستخدام قاعات المناسبات، وصلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، ومقابلات الآباء.

منع حضور أي فرد مصاب أو مخالط للصلوات

وشدد الأنبا إبرام على عدم حضور أي فرد مصاب أو مخالط لمصاب أو لديه أي من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا، لأي صلاة إلا بعد التعافي أو التأكد من عدم الإصابة، ويسري ذلك على الجميع سواء الآباء الكهنة، أو الشمامسة، أو أفراد الشعب.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وناشد أسقف الفيوم، الراغبين في حضور القداسات والصلوات داخل الكنائس والأديرة، بالتعاون مع الخدّام القائمين على النظام، وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والالتزام بتطبيق إجراءات التعقيم.