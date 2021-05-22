«وجبة منزلية» تصيب 4 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في أسيوط

أصيب أربعة أطفال أشقاء بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية جرى إعدادها بالمنزل يشتبه في كونها فاسدة بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى القوصية المركزي، بوصول كلا من (يوسف أحمد محسن أبو الحسن 10سنوات- مريم أحمد محسن أبو الحسن 8 سنوات - أمل أحمد محسن أبو الحسن 7 سنوات - منصور أحمد محسن أبو الحسن)، عمر عامين، والجميع أشقاء من قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط مصابين بقئ وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمم غذائي وجرى إجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أفراد أسرتهم ذكروا أن التسمم نتيجة تناول وجبة غذائيه تم إعدادها داخل المنزل، يشتبه كونها فاسدة كلفت المباحث بملاحظة الحالة وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى تعدد حالات الإصابة بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية فاسدة بمحافظة أسيوط آخرها الإسبوع الماضي، عندما أصيبت أم وطفليها بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية تم إعدادها بالمنزل يشتبه كونها فاسدة، بالغنايم في محافظة أسيوط.