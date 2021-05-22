عاجل.. تأجيل الحكم في قضية الحجز على السفينة الجانحة بقناة السويس للغد

أمرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور، أمجد الحديدي، وعمر العوض، حجز الدعوى رقم 23 14/ق الحكم لجلسة، الغد.

وتختص الدعوة بنظر تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي.

واستمعت المحكمة إلى أقوال محامي ودفاع الشركة المالكة، ومحاميي هيئة قناة السويس، والشركة المؤجرة، فضلًا عن بعض الشركات المالكة.

وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس تعويضا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة.

وقال إن مبلغ التعويض 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة بسبب أخطاء الهيئة، فيما طلب الحصول على صورة اطلاعية من ملف الدعوى.

وتدخلت شركتي «Nike» و«lenovo» في جلسة اليوم، أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لأول مرة، منذ نظر دعوى القضية.و

قال المحامي محمد أبو زيد ممثلا عن شركة «lenovo» تكنولوجي، إن الشركة تملك 17 حاوية ضمن الحاويات الموقع الحجز عليها في السفينة «ايفر جيفين».

كما تقدمت شركة «Nike» الأمريكية بتظلم، مطالبين بإدراجهم ضمن مستحقي التعويضات، فيما تظلم دفاع الشركتين من التظلم من قرار الحجز الموقع على البضائع عملًا بنص المادة 198، بحسب قول المحامين.

وعقدت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أول جلسة اليوم لنظر دعوى ثبوت الحجز التحفظي على السفينة الجانحة المقامة من الهيئة ضد الشركة المالكة، فضلًا عن طلب الاستئناف المقدم من الشركة المالكة على رفض طلب التظلم على قرار الحجز.