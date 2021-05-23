اليوم بدء الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2021، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية، ويتراوح زمن الإجابة على الامتحان من 30 دقيقة لساعة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان يعقد إلكترونياً على التابلت بدون درجات، ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي.

وقالت الوزارة، إن الامتحان التجريبي الثاني سيعقد لمدة 3 أيام، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ومجمعاً، موضحة أن الطالب يمكنه الحصول على كود الامتحان من تطبيق تنويهات، لافتة إلى أنه سيتم تصحيح الامتحان وفق طريقة إلكترونية جديدة في عدد محدود من المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة كوورنا، وسيتم تخصيص فريق تكنولوجي بكل إدارة تعليمية، بجانب تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان هو تدريب طالب الصف الثالث الثانوي على طريقة الامتحان الجديدة.

«مديريات التعليم» تشدد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية

وشددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان الامتحانية، موضحة أنه سيتم تفتيش الطلاب جيداً، ولفتت إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوفوق على أخر مستجدات سير الامتحانات في جميع مدارس المحافظات.

وأكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان الامتحانية باصطحاب الهاتف المحمول، موضحاً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية وتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان التجريبي.

وأضاف «شعبان»، أنه تم التبيه على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها في اللجان الامتحانية.