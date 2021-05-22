بدء امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 لشهر مايو غدا

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو 2021، صباح غد الأحد الموافق 23 مايو، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وتعقيم اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الامتحان التجريبي لشهر مايو لطلاب الثانوية العامة 2021:

1- يعتبر الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021.

2- يعقد الامتحان إلكترونيا على التابلت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

3- دون درجات ولا يضاف إلى مجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي، ويشمل المقررات الدراسية حتى نهاية شهر مارس.

4- يهدف الامتحان إلى تمكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضبط الخوادم المركزية.

5- بالنسبة للطلاب يعقد الامتحان التجريبي الثاني بهدف بهدف التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة وفق النظام الجديد.

6- يعقد الامتحان التجريبي في المدارس ويبدأ غدا السبت ويستمر لمدة 3 أيام.

7- زمن الإجابة على أسئلة الامتحان تترواح ما بين 30 دقيقة لساعة.

8- الامتحان يعقد فقط للطلاب الذين ملكون جهاز تابلت ولا يعقد لطلاب الدمج أو المؤجلين.

9- سيتم تصحيح الامتحان في عدد محدود من المدارس، حتى يتمكن الطلاب من معرفة مستواهم بشكل أولي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات للاستعداد لعقد الامتحان، موضحا أنه يجب على الطلاب الاستعداد جيدا، واتباع كل التعليمية التي تعلنها الوزارة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية أمنة وجيدة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون أي معوقات، موضحا أنه سيتم تخصيص فرق تطوير تكنولوجي بكل إدارة تعليمية لحل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب.