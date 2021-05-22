مصرع طفلة في كفر الشيخ.. ووالدها يتهم أمها: «هي اللي قتلتها»

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، اليوم السبت، طفلة عمرها 4 سنوات جثة هامدة، واتهم والده والدتها «طليقته» بالتسبب في الواقعة، نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما، إلا أنه لا توجد أي علامات ظاهرة على جسدها تشير إلى وقوع اعتداء عليها، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحفظت الشرطة على والدة الطفلة.

كان اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول «ملك.ع.ص»، 4 سنوات، ومقيمة دائرة المركز، جثة هامدة، واتهم والدها والدتها بقلتها، وتم التحفظ على والدتها.

وبالفحص وبسؤال والد الطفلة، في محضر الشرطة، قرر بأن ابنته تقيم طرف والدتها، واتهمها بالتسبب في وفاتها، لوجود خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت مباحث سيدي سالم من ضبط الأم، لسؤالها حول اتهام طليقها لها بقتل طفلتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

يذكر أنه في حادث آخر عثرت مباحث مركز شرطة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، على جثة الطفلة «روضة علي سلامة»، المتغيبة عن منزلها بقرية «العباسية»، دائرة المركز، منذ 11 يوماً، حيث جرى العثور عليها مقتولة، ومُلقاة في إحدى الترع، وجرى القبض على قاتلها.

وتبين قيام «محمد أ.»، 65 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «فرج الكبرى»، التابعة لمركز الرياض، بخطف الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، قبل أن يقوم بالتخلص منها بقتلها خنقاً، وإلقاء جثتها في إحدى الترع حتى لا ينكشف أمره.

وكشفت التحريات عن أن القاتل ارتكب الواقعة بهدف السرقة بعد أن استدرج المجني عليها إلى جراج مليء بالأجولة والشكائر الفارغة، وقام بربط المجنى عليها بالحجارة، حتى لا تطفو الجثة فوق الماء، بعد قتلها.