وفاة طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطها من أرجوحة ملاهي في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها في الدقهلية، بعد أسبوع من إصابتها إثر سقوطها من أرجوحة «لعبة الفنجان» في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وهو ما تسبب في إصابة شقيقيها أيضا بكسور، بعد أن سقطوا في ملاهي غير مرخصة، وصادر لها قرار إزالة نتيجة اختلال توازنهم وسقطوا أرضا، ما تسبب في إصابتهم بكسور، وبضبط المسئول عن الملاهي، أكد سقوط الأطفال من الملاهي، حال لعبهم، فيما اتهم والد الأطفال القائم على تشغيل الملاهي بالإهمال، الذي تسبب في إصابة أطفاله، وانتقلت رئاسة المدينة إلى مكان الحادث وأزالت الملاهي من مكانها كونها غير مرخصة.

وتبلغ لقسم شرطة جمصة يوم 2 مايو الجاري، من إدارة شرطة النجدة بسقوط عدد 3 أطفال أشقاء، من أرجوحة «لعبة الفنجان» بملاهي كائنة بشارع الفردوس دائرة القسم، وبانتقال الضباط والفحص، تبين إصابة كل من الأشقاء الثلاثة: «محمد أحمد مدحت، 12 سنة طالب، مصاب باشتباه كسر الذراع الأيسر، وشقيقته هنا أحمد مدحت، 8 سنوات طالبة، مصابة بكسر بالساق الأيسر، وشقيقتهما ياسمين أحمد مدحت، 5 سنوات طالبة، مصابة بفقدان بالوعي واشتباه نزيف بالمخ»، ويقيمون شارع الثانوية دائرة قسم أول المنصورة.

الطفلة ظلت في غيبوبة أسبوع حتى توفيت

وجرى تحويل الطفلة «ياسمين» من مستشفى بلقاس إلى مستشفى المنصورة الدولي، وظلت في غيبوبة إلى أن توفت هناك متأثرة بإصابتها.

وأكدت أسرة الطفلة أن الأطفال سقطوا من لعبة الفنجان في الملاهي، نتيجة السرعة الزائدة وعدم استطاعت العامل التحكم في السرعة، حتى سقطوا من على اللعبة واحد تلو الآخر، وتوجهت أسرتها بها إلى المستشفى إلا أنها لم ظلت في الغيبوبة حتى ماتت.

سقوط 3 أشقاء من لعبة الفنجان بملاهي جمصة

وتبين من فحص مباحث قسم جمصة، أنه حال لهو الأشقاء الثلاثة على الأرجوحة، اختل توازنهم وسقطوا أرضا، ما أدى إلى حدوث إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت المباحث من ضبط القائم على تشغيل الملاهي، ويدعى «شادی ع. خ.»، صاحب ملاهي، ومقيم كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وبمواجهته في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون.

وبسؤال والدة الأطفال المصابين المدعوة شيماء أحمد متولي، 38 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع الثانوية دائرة قسم أول المنصورة أيدت ذات المضمون، واتهمت القائم على تشغيل الأرجوحة بالإهمال ما تسبب في إصابة أبنائها.

وانتقلت رئاسة مجلس ومدينة جمصة إلى مكان الملاهي، وأمرت بإغلاقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 729 لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة.