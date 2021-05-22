رسميا.. «ايفر جرين» تنفي علاقتها بحادث السفينة الجانحة: «نحن مستأجرين»

نفى أحمد سعيد، محامي الشركة الوكيلة عن الخط الملاحي «إيفرجرين»، مستأجري السفينة، علاقة الخط الملاحي بالحادث.

ودفع محامي الشركة بانتفاء مسؤولية مستأجري السفينة ↔الخط الملاحي إيفر جرين» عن وقوع الحادث موضوع الدعوى لعدم مسؤوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة «إيفر جيفن» عملًا بنصوص البنود 6 و15 من مشارطة الإيجار والمادة 174 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

وقدم محامي الشركة، تأييدًا لدفاعه حافظة مستندات طويت على صورة مشارطة إيجار السفينة ومذكرة دفاع وطلب أجلًا للاطلاع على الحوافظ المقدمة بجلسة اليوم؛ لسحب المستندات المحررة بلغة أجنبية لترجمتها ترجمة رسمية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

وأكد سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن الحادث يتحمل نتيجته ربان السفينة والشركة المالكة والمسؤولة عن تطقيم السفينة قائلًا: «نحن مستأجرين للسفينة فقط واسم الخط الملاحي على السفينة للدعايا».

وأمرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك، حجز الدعوى رقم 23 14/ق الحكم لجلسة غدا الأحد.

وتختص الدعوة بنظر تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي.

واستمعت المحكمة إلى أقوال محامي ودفاع الشركة المالكة ومحاميي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة، فضلًا عن بعض الشركات المالكة حاويات على السفينة الجانحة.