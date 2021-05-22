لبلبة عن مشاركتها في حفل زفاف بعد وفاة سمير غانم: حضرت ساعة ولم أرقص

كشفت الفنانة لبلبة، عن تفاصيل حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل، مساء أمس الجمعة، بمدينة الجونة، بعد ساعات من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وقالت لبلبة لـ«الوطن» في أول تعليق منها على الواقعة: «أنا موجودة في الجونة منذ ليلة الخميس لحضور حفل الزفاف، خاصة وأنّ أسرة العريس جيران لي منذ 33 عاما، ويقيمون في الشقة المجاورة لشقتي بمنطقة الدقي، ويعتبرونني جزء لا يتجزأ من العائلة، وأنا أعتبر نجلهم بمثابة ابني بالضبط».

تفاصيل حفل الزفاف

وأضافت: «بمجرد علمي بنبأ وفاة سمير غانم عدت للقاهرة، وكنت أعتزم الاعتذار عن عدم حضور حفل الزفاف، إلا أنّ أهل العريس شددوا على ضرورة حضوري، وحجزوا تذكرة طيران لي من القاهرة للجونة، وبالفعل عدت إليهم مجددا وجلست على الطاولة التي تجلس عليها جدة العريس، ما يعكس عمق العلاقة بيننا، وسرعان ما غادرت حفل الزفاف بعد أقل من ساعة على بدايته.

وبسؤالها عن المقطع المتداول لها التي بدت مظاهر الفرحة واضحة عليها أثناء إحياء الفنان عمرو دياب لحفل الزفاف، ردت قائلة: «لم يحدث، كنت أحيي والد ووالدة العريس وقت وجودهما على المسرح، لكن لم أرقص مثلا أو أتحرك من مكاني، حيث غادرت الفرح وعدت إلى محل إقامتي، وحينها تلقيت اتصالا من فريق إعداد برنامج (الحكاية) للإعلامي عمرو أديب كي أجري مداخلة هاتفية معه عن سمير غانم، ولم يكن هناك موسيقى أو مظاهر فرح وقت إجرائي للمداخلة.

جنازة سمير غانم

وتابعت: سمير غانم عشرة عمري وجمعتنا العديد من الأفلام، كان يتمتع بأخلاق سامية، وحرصت على توديعه حتى مثواه الأخير، وهو الأمر الذي لم أفعله في حياتي سوى 3 مرات، إحداهن مع والدتي رحمها الله، والمرتين كانا للمخرج الراحل عاطف الطيب والفنان الراحل محمود عبدالعزيز.