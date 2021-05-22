عاجل.. مصدر بالطب الشرعي يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود

بعد انتشار شائعات بوفاة الفنان الكبير سمير غانم بمرض الفطر الأسود، وهو عبارة عن سلالة جديدة تصيب مرضى كورونا أو المتعافين من الفيروس القاتل، فجر مصدر بالطب الشرعي مفاجأة عن أن الفطر الأسود بقوله: «المرض ده مش موجود في مصر، ومفيش رصد له حتى الآن»، موضحًا أن وفاة الفنان سمير غانم به مجرد أقاويل ليست مبنية على أسس علمية.

التسلسل الجيني

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أننا ننتظر التسلسل الجيني للمرض الذي ظهر في الهند حسبما هو متداول في وسائل الإعلام العالمية المعتبرة، وأننا ننتظر ما يكشف عن البحث العلمي وتتبع سلالة المرض حتى يتم الوصول للتعامل معه.

وتابع المصدر أنه حتى الآن لا يزال هذا المرض غامض في مصر، ولم يتم رصده أو اكتشافه، والتالي فإنه يتم المتابعة والرصد، لما يحدث في الخارج لجمع معلومات علمية عن سلالة المرض حتى يتم التأكد منه في حالة ظهوره.

«لا صحة بشأن الفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر»، تلك الكلمات وردت على لسان الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وهو ما يتوافق مع تصريحات الطب الشرعي، وأن مسؤول الطب الوقائي أوضح، أنه في حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سوف يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع هذا المرض.

الصحة تتبع المرض

وأشار عبدالفتاح إلى أن مصر تمتلك نظام قوي يرصد الأوبئة ويختص بتتبع كل الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمة ويقدم حلول سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا، وهناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وتداولت تقارير صحفية نقلت عن شقيق الفنان المصري الشهير الراحل، سمير غانم، أنه كان قد تخطى كورونا، وأصيب بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابة الفنان الكوميدي بمرض «الفطر الأسود» في عينيه.