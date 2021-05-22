أول تعليق من «القومي للبحوث» عن مرض الفطر الأسود: «الخوف منه بحالة واحدة»

أثار حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، حالة من الجدل والخوف بعدما أعلن أن شقيقه أٌصيب بمرض الفطر الأسود في عينه اليمنى قبل وفاته، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الهندية موخرا بأن هناك ارتفاع شديد بين مصابي كورونا بمرض الفطر الأسود.

رئيس الفريق البحثي لإنتاج كورونا: دواء الفطر الأسود موجود بكثرة في الأسواق المصرية

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن مرض الفطر الأسود ينتج عن عفن موجود في البيئات الرطبة مثل التربة والأسمدة، كما أنه موجود من زمن بعيد ولكنه كان نادر الحدوث.

وأضاف على في تصريحات لـ«الوطن»، أن دواء «أمفوتيريسين بي» الخاص بعلاج الفطر الأسود بشكل خاص والفطريات شديدة الخطورة بشكل عام، موجود في الصيدليات المصرية بكثرة، ويوجد بدائل عديدة له، كما أن سعره ليس غال مثل الدول الأجنبية كما يروج البعض.

وتابع: «لحد دلوقتي مفيش خوف حقيقي من المرض من مصر، ولكن الخطر الحقيقي لو أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس في دول العالم، هتبقى مشكلة كبيرة خصوصا لمرضى كورونا».

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على مواجهات الأزمات الصحية في ظل الإدارة الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن لقاح كورونا لأنه في مراحله الأخيرة.

وأوضح رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري ورئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن اللقاح المصري مشابه للغاية للقاح الصيني "سينوفارم"، الذي يتناوله الأطباء المصريون في الوقت الحالي: «بنطلب من كل الناس تحافظ على نفسها وتلتزم بالإجرءات الاحترازية للخروج من هذه الجائحة»

رواد مواقع التواصل: «دواء الفطر الأسود غالي ولازم نستورده»

وكان قد زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن دواء «أمفوتيريسين بي» غير متوافر في مصر، كما أنه لايوجد إلا في أمريكا والهند ويبلغ سعره في أمريكا 47 دولار أي بما يعادل 750 جنيها.