للشكاوى والاقتراحات بسبب القطارات.. وسائل التواصل مع محطة مصر برمسيس

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير العديد من الوسائل المختلفة من أجل ضمان استمرار التواصل بين المسؤولين بمحطة مصر «القاهرة» في رمسيس وبين مختلف الركاب المسافرين عبر الوجهين القبلي والبحري، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع على مدار الـ 24 ساعة يوميا.

وأضافت هيئة السكك الحديد، أن الهدف من هذه الوسائل هو تلبية كل رغبات واستفسارات جميع الركاب المسافرين من خلال قطارات الهيئة، بالإضافة إلى التعرف على مختلف الشكاوى والمقترحات.

وسائل التواصل في حالة المشكلات والاقتراحات والاستفسارات

«الوطن» تستعرض مختلف الوسائل التي أتاحتها محطة مصر «القاهرة» في ميدان رمسيس من أجل التواصل مع الركاب، والوسائل كالآتي:

1 - مكتب الاستعلامات بعد تطويره وتحديثه والموجود داخل محطة مصر «القاهرة» في رمسيس، عبارة عن 8 كبائن استعلامات موجودة على الأرصفة 8، و11، وأمام البوابة الرئيسية للمحطة ناحية ميدان رمسيس.

2 - الخط الساخن وهو : 15047.

3 - الرقم الأرضي وهو : 02-25753555.

4 - رقم الموبايل الأول : 01274422925.

5 -رقم الموبايل الثاني : 01220008806.

6 - رقم الموبايل الثالث : 01220008807.

وفي سياق متصل، كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت ظهر اليوم السبت عن تطوير وتحديث مكتب الاستعلامات الموجود داخل محطة مصر «القاهرة» بميدان رمسيس، وأشارت إلى أنه سوف يتم حل مختلف مشكلات الركاب مع تسجيل مقترحاتهم، بالإضافة إلى عرض جميع المقترحات على المختصين في الحال، وأن الهدف من تطوير مكتب الاستعلامات هو العمل على حل المشكلات والإجابة على الاستفسارات بأسرع وقت.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم تشغيل خدمة التواصل مع جمهور الركاب المسافرين من خلال قطارات الهيئة على مدار 24 ساعة من خلال عدد من العاملين من داخل هيئة السكة الحديد، وهذا يأتي بعد حصولهم على عدد من التدريبات حتى يتسنى لهم تقديم خدمة تليق بمختلف الركاب المسافرين.