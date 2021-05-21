أهم 5 تصريحات لوزير النقل حول منظومة السكة الحديد

تحدث الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات صحفية مهمة، عن العديد من الأمور التي تتعلق بمنظمة قطارات السكك الحديدية.

«الوطن» تستعرض أهم تصريحات وزير النقل الأخيرة التي تهم الجميع سواء الركاب أو العاملين داخل منظومة السكة الحديد.

القضاء على تأخيرات القطارات مطلع شهر سبتمبر المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سوف يتم تقليل أعداد حوادث القطارات، بالإضافة إلى القضاء على مختلف تأخيرات القطارات في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل.

خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد

وأوضح كامل الوزير، أن وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ خطة شاملة من أجل تطوير منظوماتها الأساسية، والعمل أيضا على تقديم خدمات فاخرة لمختلف الركاب.

الاستعانة بـ 750 مهندسا في كليات تكنولوجية للعمل في السكة الحديد

كشف وزير النقل، عن الاستعانة بعدد 750 مهندسا من خلال خريجي الكليات التكنولوجيا، وذلك من أجل العمل داخل منظومة السكة الحديد، ويأتي في إطار خطة وزارة النقل من أجل الارتقاء بكافة عناصر المنظومة مع تطويرها وتحديثها، لخدمة الركاب على خطوط السكة الحديد سواء الوجه القبلي أو البحري، حيث إنه سوف يتم الاستعانة بهؤلاء في أعمال كل من طوائف التشغيل والصيانات.

تطبيق الثواب والعقاب على العاملين داخل السكة الحديد

أكد «الوزير» أنه يطبق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين داخل منظومة السكة الحديد من أجل عودة الانضباط مرة أخرى، موضحًا أن هناك مكافآت يتم صرفها لأي عامل يُجيد في عمله بشكل متميز، كما يتم تطبيق الخصم من المرتب لأي عامل مقصر في عمله.

خسائر فادحة في إيرادات السكة الحديد

شدد كامل الوزير، على أن هناك خسائر فادحة من خلال إيرادات السكة الحديد وتحديدا مع بداية ظهور فيروس كورونا خلال مارس من العام السابق، مشيرًا إلى أن السبب هو الإقبال الضعيف على القطارات والذي يصل إلى 50%.