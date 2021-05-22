صحة المنيا تتابع حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

تابعت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة في محافظة المنيا، الحالة الصحية لجميع الحالات المُصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن المبادرة تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وتستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، وتُجرى الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يجري تنفيذها من خلال 45 فريقاً طبياً، منهم 18 فريقاً متحركاً، يقوم بالزيارات المنزلية للحالات، وتوقيع الكشف الطبي عليها، ومتابعة صرف العلاج اللازم لها، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقاً ثابتاً.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

وأجرى محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية على عدد من مراكز تلقي اللقاح بمدينة المنيا، حيث شملت الجولة، مركز تلقي اللقاح ببنك الدم ومعهد الأورام ومركز الطب الغربي.