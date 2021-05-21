«منظومة الشكاوى»: نجحنا في حل مشكلات مواطني «المنيا وسوهاج والدقهلية والمنوفية» في 3 أيام

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فى الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقى وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.

وأضاف أن المنظومة استقبلت عبر موقعها الإلكترونى شكوى من أحد المواطنين يطالب خلالها الجهات المختصة بإنشاء كوبرى علوى يمر أعلى خط السكك الحديدية المار بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بهدف ربط شارع طه حسين بمغاغة حتى الموقف العمومى بالمدينة للقضاء على التكدس المرورى الكائن فى هذا المكان، وللحفاظ على أرواح المواطنين خلال عبورهم مزلقان السكة الحديد هناك.

وتابع: على الفور تم التنسيق مع مسئولى محافظة المنيا، حيث أفاد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه تم إدراج مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أنه تمت المعاينة لموقع الكوبرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، استجابة لمطلب المواطنين وأهالى المدينة.

«الرفاعي»: المشاكل تضمنت تفريغ أتربة في حرم «النيل» وتراكم قمامة.. وإلقاء حيوانات نافقة في بعض المناطق.. وقيام البعض ببناء «أدوار مخالفة»

وأشار «الرفاعى» إلى رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشوراً متداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، يوثق قيام بعض سيارات النقل بتفريغ حمولاتها من «ردش» وأتربة بحرم نهر النيل لردمه بآخر شارع الجمهورية، بمدينة ومحافظة سوهاج، واستجابة لذلك، تم التنسيق مع مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، حيث أفادت الإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج بأنه تمت معاينة الموقع محل الشكوى، وتبين أن موقع المخالفة يقع ناحية الشيخ مكرم، مركز سوهاج، فى أرض تبعد عن مجرى النيل بمسافة أكثر من خمسين متراً، وأنه تم إيقاف هذه الأعمال فى حينه وأخذ أرقام السيارات، وتمت مخاطبة مركز شرطة سوهاج لاتخاذ اللازم ضد أصحاب الأرض التى تجرى أعمال الردم بها، وتم تحرير محاضر مخالفات لهم، وصدور قرارات إزالة.

وتابع: تبين أن هذه المخلفات ناتجة عن هدم مستشفى بشارع الجمهورية، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الصحة للإفادة باسم المقاول المسند إليه هذه الأعمال لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ومخاطبة إدارة المرور للإفادة ببيانات ملاك هذه السيارات لاتخاذ اللازم حيالها.

واستقبلت المنظومة عبر تطبيق الواتساب الخاص بها رسائل وشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم القمامة والحيوانات النافقة فى المجرى المائى الكائن بقرية كفر الفرعونية الكيلو 19، بمركز أشمون محافظة المنوفية، وتمت إحالة الشكوى إلى مسئولى محافظة المنوفية، والإدارة العامة لرى المنوفية، حيث تم تطهير الترعة محل الشكوى وإزالة المخلفات منها.

وفى السياق نفسه رصد فريق عمل المنظومة منشوراً متداولاً عبر موقع التواصل فيس بوك، يتضمن تضرر أهالى منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة أبوالمنجا بالمدينة، مطالبين بتطهير المجرى المائى، حيث تم التنسيق مع مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، فور رصد الشكوى، وتم تكليف الإدارة المختصة والتى قامت بتنفيذ أعمال التطهير، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وتم حسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأشار «الرفاعى» إلى استقبال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام آخر ببناء دور علوى ثالث بدون ترخيص بقرية دملاش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأنه تم التنسيق مع مسئولى محافظة الدقهلية، حيث أفاد رئيس مركز ومدينة بلقاس أن الوحدة المحلية بقرية دملاش قامت بعمل معاينة على الطبيعة وتبين أن المنزل مقام قبل العمل بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقام المواطن بوضع عروق خشبية وفوقها مجموعات من الغاب، وتم إزالتها فوراً وتم التنبيه على المخالف أن يتقدم لترخيص تعلية للمنزل محل الشكوى.