إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

أُصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار بمحافظة المنيا وتحديدا بمدخل المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى الى إنقلاب السيارة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة الإصابات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السيارات على الطريق.

يشار إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمس، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة، حيث تشمل تلك المرحلة المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

وقال وزير النقل، خلال جولته، إن أعمال المرحلة الأولى شملت تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

وأكد الوزير أن كافة مراحل المشروع تمت وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة مع الاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور مثل التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق.