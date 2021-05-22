القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس

وقعت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية في تنفيذ المشروعات، باعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، بحضور اللواء أ.ح إيهاب محمـد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس في مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية، والاستفادة من الخبرات في تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف، حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتُطبق أحدث التقنيات العالمية في مشروعاتها.

وبجانب تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة في المجالات الهندسية المختلفة، التي تتصل بنطاق عمل الهيئة من خلال دورات تدريبية مركزة في مجال الدعم الفني والاستشارات الهندسية، والتصميم الإنشائي والدراسات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التدريبية والملكية الفكرية.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة، لتعزيز آفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة، بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذها.