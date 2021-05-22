«نكدية ومسودة عيشتي».. اعترافات قاتل زوجته حرقا في الزقازيق

«نكدية ومسودة عيشتي وفضلت ورايا لما طيرت البرجين اللي في نفوخي».. كلمات وردت في تحقيقات النيابة مع المتهم «أ.م» 27 سنة، خراط، المدان بقتل زوجته «ن» 25 سنة داخل شقتهما في قرية تابعة لمكز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية حيث اعترف المتهم بأنه خرج من منزله وأحضر زجاجة بنزين وسكبها على زوجته وحرقها حتى لفظت أنفاسها.

المتهم: كنت عاوز أرتاح

واعترف المتهم بجريمته، وقال إنه فشل في إصلاح حال زوجته كما أن ظروفه المادية أثرت على العلاقة بينهما ووصلت لطريق مسدود بعد تعدد الخلافات، وكانت زوجته تسارع بافتعال المشاكل معه، حتى توصل إلى حل التخلص منها حتى يريح نفسه من المشاكل: «كنت عاوز أنتقم منها بأي شكل حتى لو هموت أنا كمان».

استغاثة الموت

وتابع المتهم أنه في يوم الواقعة حدث خلاف مع زوجته بسبب مصروفات البيت فاعتدى عليها بالضرب، ثم غادر الشقة وعاد ومعه زجاجة بنزين وقام بسكبها على زوجته ثم أشعل النار فيها وتركها تحترق حتى أسرع الجيران على صوت الصرخات والاستغاثة وتمكنوا من اقتحام الشقة ونقل المجني عليه للمستشفى لكنها فارقت الحياة.

التحريات: حرقها وهي نايمة

وأشارت التحقيقات، إلى ورود إشارة من مستشفى ههيا بوصول ربة منزل 25 سنة مقيمة دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام خراط 27 سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق، زوج المجني عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار، بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها، وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها لخلافات بينهما.

الإعدام شنقا

تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عاقبته بالإعدام شنقا.