اختلف مع زوجته فضربها بالنار أمام المارة في الشارع بالإسماعيلية

أصيبت زوجة شابة في العشرينيات من العمر، بطلق ناري في منطقة البطن، اليوم السبت، أطلقه عليها زوجها، في شارع «الثلاثيني»، أحد أكبر وأهم شوارع مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثاني الإسماعيلية، يفيد بإبلاغ المواطنين بإصابة سيدة بطلق خرطوش، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وانتقل علي الفور المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا شاباً يقف مع الفتاة، ثم أخرج «فرد خرطوش»، وأطلق عليها النار ولاذ بالفرار.

وكشفت مصادر طبية عن أن المصابة تُدعي «ياسمين عبد الحميد»، 28 سنة، تم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في حالة إعياء شديدة.

وأضافت المصادر أن المجني عليها مصابة بطلق خرطوش في البطن والصدر، وأنه تم تجهيزها للدخول لغرفة العناية المركزة، وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية إلى أن هناك خلاف نشب بين المجني عليها وزوجها خلال الفترة الماضية، وان الشاب الذي أطلق عليها النار في الشارع، هو زوجها، وتجري حالياً أعمال بحث مكثفة لضبطه وتقديمه إلى سلطات التحقيق المختصة.