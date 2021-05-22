نعى «الحوفي» ولحق به.. وفاة ضابط شرطة أثناء عمله بـ «26 يوليو»

توفي منذ قليل، المقدم حسن جمال سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة للمرور، أثناء خدمته وتأدية عمله، في شارع 26 يوليو.

وقال مصدر مطلع، إن الضابط المُتوفى كان في خدمته بشارع 26 يوليو، ولفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تأدية عمله.

ونعى العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، ونشروا صوره مصحوبة بعبارات نعي له، وأثنوا على حسن خلقه وتواضعه وتفانيه في عمله.

والفقيد التحق بكلية الشرطة عام 1996 وتخرج فيها عام 2000، والتحق بعدة قطاعات في وزارة الداخلية، قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.

تهنئة بالعيد وفوز الأهلي.. آخر ما كتبه الفقيد

وكان آخر ما كتبه الفقيد هو تهنئة أصدقائه بحلول عيد الفطر المبارك، فضلا عن نشره صورة مع لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا، نوفمبر العام الماضي، وهو من مشجعي النادي الأهلي، وكان يشارك منشورات مع أصدقائه بمناسبة فوز الأهلي في مبارياته، إلا أن المفارقة هي وفاته بعد أقل من ساعة على فوز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

زميل الحوفي

كما نعى الفقيد، زميله الشهيد محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد العام الماضي خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية كاتبا «اللهم ألحقنا به».

ومن المقرر تحديد موعد دفن الفقيد خلال الساعات المقبلة.