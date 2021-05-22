أستاذ فيروسات: مرض الفطر الأسود لا ينتقل من فرد لآخر

قال الدكتور عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرض الفطر الأسود يصيب الشخص ذاته ولا ينتقل منه لأي فرد آخر، إلا أن الأشخاص ممن يعانون من المناعة الضعيفة يجب عليهم أن يحذروا الاقتراب من الآخرين، وعليهم الاهتمام جيدا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمحافظة على النظافة الشخصية بشكل دائم ودوري.

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك عدد من الأشخاص ممن يتلقون اللقاح ويصابون بفيروس كورونا بعد تطعيمهم، ويكون سبب ذلك تلقيهم اللقاح خلال وجود فيروس كورونا في أجسادهم في فترة الحضانة.

وأوضح أن عدم عمل اللقاح لمهمته على أكمل وجه داخل جسد الإنسان قد يكون نتاج عدم تلقي اللقاح بالشكل الصحيح أو عدم أخذ الحقنة بشكل صحيح أو وجود خطأ في تخزين اللقاح، «دول لما بياخدوا اللقاح مش بيشتغل معاهم كويس».

وأكد أن كثيرا من دول العالم حاليا تقيم اللقاحات التي جرى إصدارها لقياس مفعول الأجسام المناعية ومدى قوتها واستمراريتها بعد التلقيح، «لن نستطيع معرفه مدى جدوى اللقاحات إلا بعد مرور فترة كافية من 6 لـ8 أشهر لمعرفة مدى تاثر الجسد باللقاح بعد حصول الشخص عليه، ويمكن تقييمه عبر قياس الأجسام المضادة والمناعة الخلوية».