هل يوجد بروتوكول لعلاج الفطر الأسود؟.. طبيب صدر وحساسية يجيب

لم تكن إصابة الآلاف من مرضى كورونا في الهند بعدوى «الفطر الأسود» القاتلة، هي التي أثارت الرعب في نفوس المواطنين في مصر، ولكن تصريحات شقيق الفنان الراحل سمير غانم أمس، أثناء تشييع الجثمان، هي من أربكت المشهد، بعد أن أكد أنّ وفاة شقيقه كانت نتيجة إصابة عينه اليمني بالعدوى، وأنّها هي التي أودت بحياته بعد تعافيه من كورونا.

«الفطر الأسود» وباء جديد يثير مخاوف المصريين.. طرق الإصابة والوقاية منه

وعليه، قد يتساءل البعض عن طرق علاج عدوى «الفطر الأسود» وهل البروتوكول المتبع في علاج «كوفيد 19» هو نفسه من يقاوم العدوى القاتلة، وهو ما أجاب عليه الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، بأنّ بروتوكول علاج الفطر القاتل هو «amphotericin B» و«posaconazole»، أو«isavuconazole».

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأدوية مضادة لأنواع الفطريات أو سلالة الفطريات الخاصة بالفطر الأسود، وأنّ دواء أمفوتيريسين ب هو دواء مضاد للفطريات يستخدم في حالات العدوى الفطرية شديدة الخطورة.

الصحة تكشف حقيقة وجود الفطر الأسود

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن أنّه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه لا داعٍ لذعر المواطنين وإثارة البلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الإعلان عنها حرصا على سلامة المواطنين في المقام الأول، كما أنّ مصر تمتلك نظام لترصد الأوبئة على أعلى مستوى، وهناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

سبب الإصابة بالفطر الأسود القاتل

وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنّ داء «الفطر الأسود» يحدث نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة.