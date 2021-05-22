هاني رمزي يرفع صورة سمير غانم في افتتاح مسرحية «أبو العربي»

احتفل الفنان هاني رمزي، وسط زملاءه من الوسط الفني، بحفل افتتاح العرض المسرحي «أبو العربي»، عصر اليوم السبت، وذلك على مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر، بعد غياب 18 عامًا عن خشبة المسرح.

وارتدى هاني رمزي، على هامش الحفل، ملابس شخصية «أبو العربي» الشهيرة، التي سبق وارتداها في فيلمه الذي يحمل الاسم ذاته، كما أنه حرص على رفع صورة الفنان الراحل سمير غانم، وسط الحضور، لثوانٍ معدودة، كما وجه له «تعظيم سلام».

هاني رمزي عن سمير غانم: كان متمكنا من صناعة الضحك

وكان الفنان هاني رمزي، قد قال في تصريحات تليفزيونية: «دي أقل حاجة ممكن نعملها لسمير غانم، وللأسف مش عارفين نعمل حاجة أكتر من كدا، لأن الراجل ده يستاهل كتير جدا».

وأوضح أن الراحل كان فنانًا يقدم الضحك والكوميديا من أجل الضحك فقط، وكان متمكنا بدرجة كبيرة في صناعة الضحك، وأهم ما يميزه أنه كان يفعل كل ذلك بتلقائية دون تعقيد، وبخفة دم طبيعية وهبت إليه من الله سبحانه وتعالى.

وأردف «رمزي» أن سمير غانم كان من أكثر الفنانين تقريبا على وجه الأرض، الذين استطاعوا أن يستخدموا الإكسسوارات لصناعة الضحك، وكان بحثه الدائم على الشخصيات المنفردة، فلا أحد يستطيع أن ينسى شخصية «فطوطة»، والكثير من الشخصيات التي جسدها الراحل سمير غانم.

مسرحية أبو العربي

ويتمنى الفنان الكوميديان، أن تكون مسرحية أبو العربي، عودة جيدة، له بعد غياب نحو 18 عامًا ويكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرا إلى أن مسرحية «أبو العربي» هي استعراضية، غنائية، كوميدية، وتحتوي على جانب إنساني، وعناصر جذب للمتفرج: «فيها حاجات كتير شجعتني إني أرجع لخشبة المسرح تاني وإن شاء الله تبقى بداية كويسة».

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، محمد جمعة، أحمد فتحي ومجموعة من الوجوه الصاعدة أبرزهم رغدة جلال وتأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.