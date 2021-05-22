هاني رمزي عن سمير غانم: رحيله أحزن الجميع.. وكان جزءًا من كل بيت عربي

حرص الفنان هاني رمزي، على نعي الفنان الراحل سمير غانم، قائلا إنه يجب أن نعزي أنفسنا وأسرته وكل أسرة عربية، لأن سمير غانم كان جزءًا من كل بيت عربي، مؤكدا أن العالم أجمع حزن على فراقه.

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة الإعلامية منى عبد الغني، أن جنازة الفنان الراحل أمس، كانت عبارة عن موكب رهيب في وداع ملك الكوميديا، مؤكدا أن كل الفنانين متأثرون بشدة من رحيله.

وتابع بطل فيلم «غبي منه فيه»: «الحقيقة أنا بشكل شخصي أفتفد فنان كان أستاذا وكلنا تتلمذنا على يديه، واشتغلنا معه كلنا، وشوفنا منه حاجات حلوة كتير أوي، وعلمنا كلنا».

وأوضح أن أول دور مهم حصل عليه بالسينما، كان من خلال بوابة النجم سمير غانم بفيلم «سرقوا أم علي»، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينسى التواضع الذي تعامل به معه حينها، بالإضافة إلى بساطته وخفة دمه.

وواصل: «محسسنيش أبدا في يوم إنه هو نجم كبير، وأنا لسه مجرد ممثل بيبدأ مشواره».

وأردف «رمزي» أن الفنان الراحل لم يبخل بأي ملعومة أو نصيحة للمثلثين الصغار في أي عمل يجتمع فيه معهم، موضحا أنه كان يشرح لهم طريقة إلقاء الإفيه، لإضحاك الجمهور، واصفا إياه بـ«المدرسة الكبيرة».

وأشار إلى أن ما يميز النجم الكوميدي الراحل أيضا، هو أنه لا يتذكر في يوم من الأيام أن قابله وأشعره أنه مهموم أو حزين، بل كان مصدرا للبهجة لمن حوله دائما بأفلامه، وأيضا خلال حياته العادية والطبيعية، مؤكدا أنه كان يهرب من أي شعور بالحزن باستماعه للموسيقى ومشاهدة الأفلام.