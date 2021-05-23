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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ممّا يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

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