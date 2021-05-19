حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

العقل والرصانة وموازنة الأمور، هى صفات تغلب على مواليد برج الميزان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في قراراتك وتقوم بتنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء أو الأقارب وتتوطد علاقاتك.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.