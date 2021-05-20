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حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:18 ص | الخميس 20 مايو 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان برجاحة العقل ورصانة الفكر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان. 

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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