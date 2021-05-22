9 إجراءات احترازية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/ 2021 «الشهادة الإعدادية»، والتي تعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن الذي اعتمده محافظ القليوبية، في الفترة من 1 يونيو المقبل حتى 7 من ذات الشهر، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختلفة بالمحافظة.

ويرصد «الوطن» 9 إجراءات احترازية أقرتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تخص لجان ومراكز تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، التي تم الإعلان عنها بعدما عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الإعدادي

إجراءات احترازية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً فقط، بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات الآمنة أثناء سير الامتحان.

تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.

في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية

نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب.

تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية.

الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات

تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجان ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج وزيادة مقرات التصحيح وغرف الرصد في مركز الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية

103765 طالبا يؤدون امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية 2021

وأوضح محافظ القليوبية أن الامتحانات ستبدأ في الأول من يونيو القادم، يؤديها 103765 ألف طالب وطالبة بالإعدادية العامة، و4700 طالب وطالبة إعدادية مهنية، و8 مكفوفين، و51 طالب وطالبة صم وبكم.

الهجان : تنفيذ الإجراءات الاحترازية في امتحانات الشهادة الإعدادية بكل حزم

ووجه محافظ القليوبية، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، لضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الشهادة الإعدادية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول، وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم حزم حرصا على سلامة الجميع.

تعليم القليوبية : رفع حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمديرية والإدارات ولجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية العامه والمقرر ان تنطلق في 1 يونيو المقبل لمدة 7 أيام.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس، وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، مشدداً على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

وأضاف أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان العامة والخاصة بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده.

وأكد «محمود» علي ضرورة توافر الرعاية الصحية المتكاملة، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأى طوارئ، مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والالتزام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الجميع بضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية، وزيادة عدد اللجان داخل المدارس للمحافظة على أبنائنا الطلاب، كما طالب مديري الإدارات بتكليف الموجهين بمتابعة التصحيح أولاً بأول، وزيادة عدد الحجرات للمصححين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل حجرات التصحيح، وضرورة إعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالتعليمات داخل الحجرات.