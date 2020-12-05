القليوبية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بتحرير استمارات الطلاب

أعلن الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تقرر أن تكون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية فى يناير المقبل، مضيفا أن الإدارات التعليمية استعدت لامتحانات نصف العام الدراسي المقرر لها أن تنطلق في يناير المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بوضع مواصفات ورقة الامتحان، بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم لدى الطالب.

وذكر أنه من المقرر أن يعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على الاختبارات التحريرية فقط، دون اللجوء إلى الأبحاث، موضحًا أن الطالب سيسدد رسوم تقدم للامتحان تقدر بـ150 جنيهًا، وأن هناك تعليمات صدرت بشأن تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب المنتظمين.

وتابع وكيل الوزارة أن كل طالب سيحرر بيانات استمارة التقدم للامتحانات بخط يده في جميع المواضع، وذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير كل مدرسة، ويكتب اسم الطالب كاملًا ومطابقا لشهادة الميلاد، إضافة إلى ضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد.

وأضاف أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام الدمج لابد من إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي، وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، كما حددت المديريات إرشادات تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المنازل، مضيفًا أن الطالب سيتقدم باستمارة عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.