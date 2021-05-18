تعليم القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الإعدادية

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوي بالمديرية والإدارات ولجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية العامة، والمقرر أن تنطلق في 1 يونية المقبل لمدة 7 أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة بمديري الإدارات التعليمية وقيادات المديرية، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الرشيد المدير العام للتعليم العام، لبحث استعدادات المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

استعدادات مكثفة بالمدارس وتجهيز لجان الشهادة الإعدادية

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها، لاستقبال الطلاب للامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدارسي2020/2021م، مشددًا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف «محمود»، أنه وجّه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

ووجّه وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب فى لجان الشهادة الإعدادية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده.

توفير الرعاية الصحية لطلاب الإعداية في لجان القليوبية

وأكد «محمود»، على ضرورة توافر الرعاية الصحية المتكاملة، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد امتحانات الإعدادية، تحسبًا لأي طوارئ، مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء والالتزام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات لحماية الطلاب في لجان الإعدادية بالقليوبية

وطالب، بضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية، وزيادة عدد اللجان داخل المدارس للمحافظة على أبنائنا الطلاب.

ولفت «محمود» إلى ضرورة تكليف مديري الإدارات للموجهين بمتابعة التصحيح أول بأول وزيادة عدد الحجرات للمصححين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل حجرات التصحيح وضرورة إعطاء كل طالب حقه والالتزام بالتعليمات داخل الحجرات.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بحث الجميع علي الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات خلال هذه الفترة، وإعلان الاستعداد التام لأداء الامتحانات بصورة مشرفة لمحافظة القليوبية كما تم في الأعوام السابقة، موجهًا بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسميًا، طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.