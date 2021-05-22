محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني للمواطنين «شمسية وكرسي مجانًا»

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أهالي المحافظة بمناسبة فتح الشواطئ مرة أخرى، بعد إغلاقها لفترة طويلة، بسبب إجراءات مجابهة جائحة كورونا، وأعلن أنه سيتم فتح 66 شاطئاً طبقاً للإجراءات الاحترازية.

وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت، أنه اجتمع مع مشغلي الشواطئ، وأبدوا استعدادهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص شاطئ مجاني مساحته 230 متراً، مشدداً على أنه «مجاني بالكامل»، ويحتوي على شمسيات وكراسي بحر، ولا يوجد فيه أي باعة جائلين.

كما أشار محافظ الإسكندرية إلى أن الشاطئ المجاني ممنوع فيه الإكراميات و«البقشيش»، مؤكداً أنه تفقد الشاطئ المجاني، واطمأن على راحة المصطافين المتواجدين هناك.

ولفت المحافظ إلى أنه تم مؤخراً إطلاق تطبيق لمعرفة نسبة الإشغال على الشواطئ، مشيراً إلى أن كل الشواطئ تعمل بطاقة 50%، على أن تتواجد مسافة 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى.

وأضاف «الشريف» أن المحافظة خصصت 7 شواطئ أخرى بأسعار رمزية، حيث تدفع الأسرة 5 جنيهات فقط رسوم دخول، مقابل شمسية وكرسي، وأن إيجار الكرسي جنيه واحد فقط، مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية في الشاطئ، لافتاً إلى أن باقي الشواطئ رسوم دخول الفرد فيها يتراوح بين 10 و25 جنيهاً، طبقًا لتميز الشاطئ.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، سيتم رفع نسبة الإشغال إلى 75%، ليتم رفعها لاحقاً إلى 100%، لافتاً إلى أن من يجلس على البحر يحتاج لكمامة، وأن من ينزل للمياه لا يحتاج للكمامة، ولكنه يلزمه التباعد الجسدي.