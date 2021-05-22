اللحظات الأولى لعودة المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية (صور)

عاد المواطنون إلى شواطئ الإسكندرية، اليوم، في أول أيام فتح الشواطئ طبقا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، التي تقرر من خلالها فتح الشواطئ والحدائق العامة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

إقبال كبير في أولى ساعات فتح الشواطئ بالإسكندرية

وشهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى من المواطنين الراغبين في التنزه والتمتع بمصيف 2021، ما تبعها جولات مختلفة على عدد من الشواطئ من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد تابع مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين علي شواطئ محافظة الإسكندرية. وذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية داخل الشواطئ

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجري الشواطئ، مشددين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات، وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغطاسين علي الشواطئ ووجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأشار إلى المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشواطئ؛ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

توجيهات للمواطنين بعد فتح الشواطئ

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عدة توجيهات المواطنين بشأن منع الاستغلال اهمها؛ أن تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة لا يدفع أي مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، ومنها أن يكون سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر مع عدم دفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.