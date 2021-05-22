محافظ الإسكندرية عن فتح الشواطئ أمام الجمهور: إحنا اليوم في عيد حقيقي

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته البالغة بالبدء الفعلي في إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لنحو سنة و4 شهور لأول مرة في تاريخ الإسكندرية، معتبرًا أن اليوم عيد حقيقي لأهالي وضيوف المحافظة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه قام بجولة مرورية اليوم على شواطئ الإسكندرية لأكثر من 3 ساعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ست الستات»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه خلال جولته اليوم، وجد أن هناك التزام كامل بجميع الاجراءات الاحترازية من قبل جميع مستأجري الشواطئ المتلهفين لإعادة فتحها، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية بها حوالي 66 شاطئ، جميعهم تم فتحهم اعتبارًا من اليوم بإجراءات احترازية مشددة.

وشدد محافظ الإسكندرية، على مستأجري الشواطئ، بأن أي مستأجر لشاطئ يخالف الإجراءات الاحترازية يتم تحذيره وإنذراه وفرض غرامة فعلية عليه ثم فسخ التعاقد تمامًا، منوهًا إلى أنه لأول مرة تم فتح شاطئ مجاني لأهالي الإسكندرية بطول 230 متر، ومتاح لجميع الأسر الدخول بالبطاقة الشخصية لرب الأسرة، مع منع تحصيل أي إكراميات أو بقشيش نهائيًا، ولا يوجد بائعين بها.

وأردف اللواء محمد الشريف، أن نسبة الإشغال بالشاطئ اليوم من 45-50%، مشددًا على أن جميع المنقذين والغواصين ووحدات الإسعاف متوفرة والحمامات ووحدات خلع وتبديل الملابس يتم تطهيرها بشكل يومي، ونحتاج فقط لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لكورونا.