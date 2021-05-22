نائب يكشف كواليس رحلة وفد القوى السياسية لفلسطين: 80 شاحنة و13 ساعة

كشف النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، عن كواليس زيارة وفد مكون من بعض القوى السياسية في مصر إلى فلسطين، لتقديم مساعدات طبية وغذائية إلى الشعب الفلسطيني، موضحا أن تلك الرحلة ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن وفد القوى السياسية كان مكونا من أحزاب (مستقبل وطن، الشعبي الجمهوري، حماة الوطن) بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لافتا إلى أن الرحلة شملت 80 شاحنة كبيرة محملة بالأدوية والأغذية.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدي البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رحلة الوصول إلى الأراضي الفلسطينية استغرقت حوالي 13ساعة، موضحا أنهم لمسوا فرحة غير عادية من الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، أن كل الوفد المشاركة بتلك الرحلة، شعرا بفرحة كبيرة منذ بداية تلك الرحلة، مؤكدا أنه بشكل شخصي كان يشعر بفخر لمشاركته في تلك الرحلة، كونه أولا مصري والعالم أجمع أشاد بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وكذلك كنوع من الفخر والاعتزاز بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق تلك المبادرة، وأخيرا كونه نائب يمثل جزء من الشعب المصري.

وأشار إلى أن كل ما شعروا به من إرهاق خلال تلك الرحلة الطويلة، لا يمثل أي شيء مقابل المجهودات التي يبذلها عناصر الجيش والشرطة في خدمة هذا البلد والمحافظة على أمنه.

وأردف أنه بمجرد وصول الوفد المصري إلى الفلسطيني، شاهدوا كم الجرحى الكبير من الفلسطينين، الذين يتم نقلهم إلى عربيات الأسعاف المصرية، التي تصحبهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.