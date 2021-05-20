نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، تجهيزات واستعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى.

وقال «سمير»، في بيان، اليوم، إن جامعة بنها حرصت على إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية طبقاً للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

واشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، خاصة الكليات ذات الأعداد المنخفضة.

وأضاف أنه تم التنبيه على رفع حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

في وقت سابق، عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعا، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وناقش المجلس استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 التي من المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجه «الجيزاوي»، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وشدد على تواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الامتحانات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.