تعرف على أماكن التطعيم بلقاح كورونا في مراكز المنيا

خصصت محافظة المنيا 16 مركزاً لاستقبال المواطنين المسجلين للحصول على التطعيم بلقاح فيروس كورونا، موزعة على مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16:

1/ المركز الطبي الغربي بمركز المنيا.

2/ وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا.

3/ المركز الطبي العام بمركز سمالوط.

4/ مركز فيروسات بمركز مطاي.

5/ المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار.

6/ وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة.

7/ المركز الطبي الحضري بمركز العدوة.

8/ المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص.

9/ المركز الطبي العام بمركز بملوي.

10/ مستشفى دير مواس العام.

11/ مستشفى سمالوط النموذجي.

12/ مركز طبي قلندول بمركز ملوي.

13/ مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة.

14/ مركز طبي القيس بمركز بني مزار.

15/ معهد الأورام بمدينة المنيا.

16/ بنك الدم بمدينة المنيا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

وأجرى محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية على عدد من مراكز تلقي اللقاح بمدينة المنيا، حيث شملت الجولة، مركز تلقي اللقاح ببنك الدم، ومعهد الأورام، ومركز الطب الغربي.

وتابع المحافظ، خلال جولته، سير العمل بمراكز اللقاحات، كما تفقد منطقة الفحص الأولي ومنطقة التطعيم، واستمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن، كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعادة فتح النظام الإلكتروني، من خلال الفرق المتنقلة، للتسجيل مرة أخرى لـ3 حالات تم انتهاء ميعاد أخذ اللقاح لهم.

وناشد «القاضي» المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة، سواء المساجد والكنائس، ودور الرعاية والمنشآت العامة، التي يتردد عليها المواطنون، حيث يجري تطعيم المواطنين بها، ومنها الكنيسة الإنجيلية بمدينة المنيا، وعدد من الفنادق والمواقع السياحية، بالإضافة إلى 16 مركزاً بجميع مراكز ومدن المحافظة.