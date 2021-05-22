محافظ المنيا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الدفعة الثالثة، المعروفة باسم دفعة «الشهيد المنسي»، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حيث يأتي التدريب في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، والمتدربون هم «عبير عبد الحميد، ومحمد محسن، وإسلام السيد رجب».

أكد محافظ المنيا حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث تحظى المحافظة بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من مقومات المحافظة، حيث أكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعياً وصناعياً وسياحياً، ويجري على أرضها تنفيذ العديد من المشرعات القومية الكبرى مثل مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف فدان بغرب غرب المنيا، وإنشاء محور سمالوط الحر على النيل، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، حيث تحظى المحافظة باهتمام كبير من خلال تطوير 192 قرية،، في 5 مراكز مدرجة في المبادرة.

وأشاد المحافظ بالبرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، مؤكداً أنه تم وضع برنامج خاص للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل الإدارات والقطاعات المختلفة، وكذلك الوحدات المحلية المختلفة، كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.