حضنها وقبلها.. والد الطفلة ضحية التحرش بالطالبية يكشف الكواليس «فيديو»

كشف جمال أبو العلا، والد ضحية التحرش بعقار الطالبية بمنطقة فيصل، عن تفاصيل الواقعة، فذكر أن ابنته تبلغ من العمر 11 عامًا، وبينما كان نائمًا أرسل ابنته في الساعة التاسعة صباحًا لشراء بعض المستلزمات من السوبر ماركت، وأثناء مرورها من أحد الشوارع لاحقتها بعض الكلاب، «جري عليها واحد صاحب جراج في العمارة اللي قصادي، قالتله الكلاب بتجري ورايا يا عمو، قالها أي كلب يجري وراكي اضربيه بالطوبة، وكملت طريقها عشان تشتري المستلزمات».

وأضاف «أبو العلا»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ابنته شعرت أثناء ذهابها للسوبر ماركت بأن شخصًا يتبعها، وعندما انتهت من شراء الاحتياجات نظرت خلفها ولم ترَ شيئًا، «رجعت على العمارة، وفتحت باب العمارة عشان تدخل، لاقت واحد واقف وراها، كان مترصد لها، واقف زي الحرامي كدة عمال يبص فوق وتحت وعلى الشمال وعلى اليمين، عشان يأمن نفسه ويستفرد بالبنت، ده مش بني آدم عادي، ده شخصية حرامي، اللي يبص فوق وتحت ده».

وأوضح أن الشخص تحدث مع الفتاة في البداية وقال لها: «بلاش تضربي الكلاب بالطوب، وعرفها بنفسه على أنه صاحب محل ملابس وممكن يجيب لها الهدوم اللي هي عاوزاها جديدة، ويجيب لها نضارة جديدة، المهم استدرجها بالكلام، وبص فوق يشوف حد شايفه من العمارة من فوق ولا حد من الشارع ولا لا، وبعدين خدها ودخل بين الدور الأول والدور الأرضي واستفرد بالبنت، بنتي كانت مرعوبة منه وكانت خايفة تصوت ليعمل فيها حاجة ويموتها زي ما حصل في جرائم كتير».

وأردف أن المتحرش ظل يُقبل الفتاة ويلمس مفاتنها ويحضنها، «شالها من قدام ومن ورا، حمدت ربنا إن محصلهاش حاجة، ولما سابها جريت على فوق ودخلت مرعوبة وكانت خايفة تقولي في البداية وبعدين حكت لي اللي حصل، قلعت البنت الهدوم عشان أطمن عليها أحسن يكون فيه آثار دماء ولا لأ ملقيتش، البنت قالت لي هو مقلعنيش الهدوم، مسكني من فوق الهدوم، أخدت صوره من كاميرات المراقبة ونزلت على قسم بولاق وتعاونوا معايا».