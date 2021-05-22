«كريدي أجريكول» يعتزم إطلاق خدمة e-commerce للشركات

قال ولى الدين لطفى، نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ببنك كريدى أجريكول مصر، إن البنك يستعد حالياً لإطلاق خدمة e-commerce للشركات، وذلك بعد حصوله على رخصة التحصيل الإلكترونى للشركات عبر الإنترنت بموافقة البنك المركزى المصرى. كما يعتزم البنك فى الوقت الراهن إطلاق الإصدار الجديد لتطبيق الهاتف المحمول لعملاء البنك، حيث يسمح الإصدار الجديد بإتمام العديد من الخدمات عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بحسب «لطفى».

وأشار إلى أن الابتكار والاستدامة من الركائز الأساسية لاستراتيجية كريدى أجريكول مصر، والتى يستمدها البنك من رؤية المجموعة لخدمة العملاء والمجتمع، لافتاً إلى أن مصرفه يتقدم بسرعة فى تنفيذ خطط تطوير البنك المدفوعة بالتحول الرقمى، والاستجابة لمتطلبات العملاء واستباق احتياجاتهم وتنسيق خطط البنك مع توجهات البنك المركزى المصرى. وأوضح أن خطة البنك تعتمد على تعزيز قاعدة الخدمات الرقمية المتكاملة banki by Crédit Agricole وذلك تأكيداً على راحة عملاء البنك ووصولهم إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر من أى مكان.

وفيما يخص تطوير الخدمات المقدمة للشركات قال «لطفى» إن كريدى أجريكول مصر يعمل على تعزيز خدمة الإنترنت البنكى للشركات banki Business والتى تسمح لهم بإدارة حساباتهم ومدفوعاتهم بسهولة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق خاصية متابعة البطاقات الائتمانية للشركات Corporate business cards، وخاصية سداد المدفوعات الحكومية E- Finance CPS أونلاين، لتصبح خدمة banki Business عبارة عن منصة متكاملة من الخدمات البنكية متاحة عن بُعد للشركات.

ونوه «لطفى» بأن كريدى أجريكول مصر وقع عقد تجديد الشراكة مع شركة فيزا العالمية للتوسع فى خدمات البطاقات البنكية وإدخال أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال مثل البطاقات اللا تلامسية «Contactless» خاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، بما يدعم أهداف البنك تجاه المسئولية المجتمعية.

ولي الدين لطفي: بنك كريدي أجريكول مصر يستعد لإطلاق إصدار جديد لتطبيق الهاتف المحمول

وذكر أن البنك يعمل على توسيع شبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM» الخاصة بالبنك فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إحلال الماكينات الحالية بماكينات حديثة بما يتلاءم مع التقدم التكنولوجى فى هذا المجال، وفقاً لتصريحات ولى الدين لطفى.

وأضاف نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن مصرفه أطلق مبادرة «المجتمعات اللا نقدية» من خلال تحويل بطاقات عضوية بعض المجتمعات إلى بطاقات بنكية لتسمح بالقيام بعمليات الدفع اليومية، حيث قام البنك بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً فى كل من نادى الصيد المصرى ونادى سبورتنج الرياضى حتى الآن.

ونوه بأن البنك يعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المالية والاستشارات المصرفية فى مجال الخدمات الرقمية المصرفية، التى حصل من خلالها على لقب «البنك الأكثر ابتكاراً»، وذلك بهدف تحقيق متطلبات العملاء، مشيراً إلى أن أزمة كوفيد ١٩ أثبتت صحة رؤية البنك فى التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية.

وأضاف أن بنك كريدى أجريكول مصر لديه قاعدة خدمات رقمية متكاملة تقوم على نموذج الـ omnichannel، الذى يسمح للعميل سواء أفراد أو شركات بالحصول على نفس الخدمة المصرفية من خلال القنوات المختلفة للبنك.