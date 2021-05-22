شهادة بصافي الدخل.. شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الشقق بالمدن الجديدة

«شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي».. سؤال يدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خاصة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وترصد خلال السطور التالية، شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على وحدات الإسكان الاجتماعي.

شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على وحدات الإسكان الاجتماعي

1- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل.

2- تتضمن الشهادة المعتمدة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

3- يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الشروط العامة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.