في نقاط.. نشاط «الإسكان» بمدينة أسوان الجديدة

تولي الدولة اهتمام كبير بالمدن الجديدة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إقامة عدد كبير من المشروعات، ومنها مدينة أسوان الجديدة.

ومن ضمن تلك المشروعات التي تنفذ داخل المدينة، مشروع تطوير الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، وتنقسم إلى جزئين: أحدهما شمالي والآخر جنوبي، ويتضمن الجزء الشمالي مسرحا رومانيا، و26 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، إلى جانب مرسى نهري، وكوبري مشاة، ونفق للمشاة.

ويتضمن الجزء الجنوبي منطقة فيلات بواقع 129 فيلا، و58 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، إضافة إلى 2 مرسى نهري، وكوبري للمشاة، فضلا عن مسار للدراجات.

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة أسوان الجديدة.

نشاط «الإسكان» بمدينة أسوان الجديدة

- يعد أبرز المشروعات داخل المدينة، والتي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، مشروع الشريط النهري بالمدينة.

- يعد المشروع نقلة حضارية وسياحية بمدينة أسوان الجديدة.

- يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا.

- بلغت استثمارات المشروع نحو مليار و22 مليون جنيه.

- يوفر المشروع حجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

- يضم المشروع منطقة فيلات منها «القرية الأولى» بمساحة 14 فدانا.

- الفيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية 469 مترا مربعا.

- الفيلا مكونة من دور أرضي و2 علوي وحديقة أمامية وخلفية محاطة بسور.

- منطقة فيلات «القرية الثانية» بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا، وجار تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.

- يضم كباري مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.

- يضم منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي، بمساحة 11.70 فدان.

- يضم مشروع أول مسرح روماني على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

- يضم مشروع الشريط النهري، الممشى السياحي الجاري تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهري، ويبلغ طوله 1500 متر.

- يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل.

- يضم بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع المواطنين.