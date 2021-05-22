ضرب زوجته بـ«النار» في الشارع وسلم نفسه بالإسماعيلية

سلم المتهم بمحاولة قتل زوجته في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، نفسه للشرطة قبل قليل، بينما تم نقل الزوجة إلى مستشفى جامعة قناة السويس للعلاج.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم توجه إلى قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، وسلم نفسه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبحسب اقوال المتهم الأولية في محضر الشرطة، فإن المتهم حاول قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها، خلال الفترة الأخيرة وارتباطها بعلاقة مع أحد الأشخاص.

وأصيبت سيدة في العشرينيات من العمر بطلق ناري في البطن، بعدما قام زوجها بإطلاق النار من «فرد خرطوش»، أمام المارة في شارع «الثلاثيني»، أحد أكبر وأهم شوارع الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثاني الإسماعيلية، يفيد بإبلاغ المواطنين بإصابة سيدة بطلق خرطوش، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وانتقل علي الفور المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا شاباً يقف مع الفتاة، ثم أخرج «فرد خرطوش»، وأطلق عليها النار ولاذ بالفرار.

وكشفت مصادر طبية عن أن المصابة تُدعي «ياسمين عبد الحميد»، 28 سنة، تم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في حالة إعياء شديدة.

وأضافت المصادر أن المجني عليها مصابة بطلق خرطوش في البطن والصدر، وأنه تم تجهيزها للدخول لغرفة العناية المركزة، وإجراء الفحوصات اللازمة لها.